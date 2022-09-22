ЕС пригрозил России и Донбассу санкциями за референдумы

По его словам, дополнительные рестрикции будут "максимально быстро" наложены на руководство страны. В санкционный список войдут также лица, вовлечённые в организацию референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, россияне, ответственные за "другие нарушения международного права".

Боррель пообещал, что "привлечёт к ответу" Россию, её политическое руководство, а также всех вовлечённых в организацию референдумов. Дополнительные ограничительные меры, по его словам, будут представлены максимально быстро и в координации с партнёрами.