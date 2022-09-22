ЕС пригрозил России и Донбассу санкциями за референдумы
Боррель анонсировал дополнительные санкции ЕС против руководства России
Евросоюз намерен ввести новые антироссийские санкции, об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, дополнительные рестрикции будут "максимально быстро" наложены на руководство страны. В санкционный список войдут также лица, вовлечённые в организацию референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, россияне, ответственные за "другие нарушения международного права".
Боррель пообещал, что "привлечёт к ответу" Россию, её политическое руководство, а также всех вовлечённых в организацию референдумов. Дополнительные ограничительные меры, по его словам, будут представлены максимально быстро и в координации с партнёрами.
Ранее Боррель заявил о необходимости новых антироссийских санкций из-за предстоящих референдумов на освобождённых территориях Украины. В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу не стоит торопиться с введением новых санкций против РФ.
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