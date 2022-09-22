Энергетический кризис ударил по любимому спорту англичан

Английская футбольная лига (EFL) рассмотрит перенос матчей на дневные часы с целью экономии из-за роста цен за электроэнергию. Об этом информирует The Independent.

В EFL входят команды со второго по четвёртый дивизионы. В опросе лиги приняли участие 40 клубов, и 63% из них поддержали перенос матчей на более раннее время. Подобная мера может распространяться и на матчи Кубка Англии, пишет издание.

Среди клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), возможно, будет проведено перераспределение финансов, часть из которых пойдёт клубам EFL. 38% команд EFL также готовы пойти на понижение зарплаты сотрудникам.