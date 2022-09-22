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22 сентября, 02:42

Энергетический кризис ударил по любимому спорту англичан

В Англии изменят время начала футбольных матчей с целью экономии электроэнергии

Английская футбольная лига (EFL) рассмотрит перенос матчей на дневные часы с целью экономии из-за роста цен за электроэнергию. Об этом информирует The Independent.

В EFL входят команды со второго по четвёртый дивизионы. В опросе лиги приняли участие 40 клубов, и 63% из них поддержали перенос матчей на более раннее время. Подобная мера может распространяться и на матчи Кубка Англии, пишет издание.

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Среди клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), возможно, будет проведено перераспределение финансов, часть из которых пойдёт клубам EFL. 38% команд EFL также готовы пойти на понижение зарплаты сотрудникам.

Между тем в целях экономии электроэнергии из-за обрушившегося на Европу энергокризиса ведущие сети супермаркетов в Венгрии приняли решение по возможности отключать всё лишнее оборудование. Например, в магазинах Tesco в течение дня отключают неиспользуемые холодильники, а также следят за запираемостью используемых дверей.

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GETTY IMAGES

Юлия Коновалова

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