Лувр и Версаль сократят период вечерней подсветки ради экономии энергии

Одни из главных французских достопримечательностей в Париже — Версальский дворец и Лувр — станут раньше выключать вечернюю подсветку из-за принимаемых государством мер по экономии энергии перед зимой. Об этом заявила в эфире телеканала France 2 министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

"С нашей стороны мы хотим начать более раннее отключение подсветки Лувра уже с этого вечера. Вместо 01:00 подсветка пирамиды будет выключаться в 23:00. Мы также будем со следующей недели отключать подсветку фасада Версаля в 22:00 вместо 23:00", — сказала она.

По словам Абдул-Малак, это будет столь же символичный жест, как и решение о раннем отключении подсветки Эйфелевой башни в 23:45 (00:45 мск) вместо 01:00 (02:00 мск), оглашённое в рамках презентации плана мэрии Парижа по экономии электричества. Она добавила, что в случае с Эйфелевой башней на подсветку приходится лишь 4% от общего энергопотребления монумента, объяснив, что дело не столько в экономии электроэнергии, сколько в символизме этой меры для подачи примера населению.