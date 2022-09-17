В Киргизии раскрыли число раненных в ходе боёв на границе с Таджикистаном
Минздрав Киргизии: В ходе конфликта на границе с Таджикистаном ранен 121 человек
Число раненных в результате конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 121. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
"По состоянию на 17 сентября 2022 года 14:00 часов (11:00 мск. — Прим. Лайфа) всего количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 121", — приводит РИА "Новости" данные медиков.
Из общего количества пострадавших пятеро проходят лечение в амбулаторных условиях, добавили в министерстве.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Сегодня, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
Getty Images / Nezir Aliyev