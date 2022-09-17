В Киргизии раскрыли число раненных в ходе боёв на границе с Таджикистаном

Число раненных в результате конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 121. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"По состоянию на 17 сентября 2022 года 14:00 часов (11:00 мск. — Прим. Лайфа) всего количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 121", — приводит РИА "Новости" данные медиков.