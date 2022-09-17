ОДКБ призывает к устойчивому перемирию на границе Киргизии и Таджикистана

В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внимательно следят за событиями на границе Киргизии и Таджикистана и призывают стороны к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"В секретариате ОДКБ вызывают серьёзную обеспокоенность и тревогу произошедшие 14–16 сентября 2022 года боестолкновения на кыргызско-таджикской границе с применением тяжёлого вооружения, в результате чего есть погибшие и раненые с обеих сторон, а также разрушения в гражданской инфраструктуре", — сказал он журналистам.

ОДКБ приветствует прекращение огня и переговоры между представителями пограничных служб обеих стран и выражает уверенность, что взаимоприемлемые пути урегулирования вопросов будут найдены, чтобы не допустить эскалации конфликта.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", — добавил Зайнетдинов, выразив надежду на устойчивое и долгосрочное перемирие.