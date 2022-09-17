На фоне новых обстрелов: Погранслужба Киргизии анонсировала переговоры с Таджикистаном
Погранслужба Киргизии анонсировала переговоры с Таджикистаном на фоне обстрелов
Представители погранслужб Киргизии и Таджикистана должны провести встречу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Киргизии.
"Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана", — отметили в ведомстве.
Это сообщение появилось на фоне новых обстрелов, совершённых Таджикистаном. По данным киргизских пограничников, были обстреляны позиции в Ошской области. Удары проводились из миномётов и артиллерии.
"Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12:37 (09:37 мск) таджикская сторона начала обстрел с использованием миномётов и артиллерийских установок позиций киргизских пограничников в сёлах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дёбё в Чон-Алайском районе Ошской области", — сообщили в пресс-службе.
Киргизская сторона открыла ответный огонь. При этом в целях деэскалации инцидента киргизские военнослужащие первыми в одностороннем порядке прекратили стрельбу.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Позднее Минздрав Киргизии раскрыл количество погибших в результате конфликта.
Сайт Погранслужбы Киргизии