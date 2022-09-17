На фоне новых обстрелов: Погранслужба Киргизии анонсировала переговоры с Таджикистаном

Представители погранслужб Киргизии и Таджикистана должны провести встречу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Киргизии.

"Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана", — отметили в ведомстве.

Это сообщение появилось на фоне новых обстрелов, совершённых Таджикистаном. По данным киргизских пограничников, были обстреляны позиции в Ошской области. Удары проводились из миномётов и артиллерии.

"Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12:37 (09:37 мск) таджикская сторона начала обстрел с использованием миномётов и артиллерийских установок позиций киргизских пограничников в сёлах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дёбё в Чон-Алайском районе Ошской области", — сообщили в пресс-службе.