Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима

Тайвань не стал продлевать срок действия экспериментальной программы безвизового въезда для россиян, которая была введена в 2018 году. Об этом сообщило Центральное информационное агентство со ссылкой на МИД страны.

Безвизовый режим для россиян истёк 31 июля, а затем власти Тайваня просто не стали продлевать его для граждан РФ. Но указывается, что после начала пандемии коронавируса на практике въезд по этой программе не мог совершатся с 2020 года из-за введённых ограничений. Остров открыл безвизовый режим 12 сентября для жителей определённых стран, в том числе США, Австралии и государств Евросоюза. Но при этом иностранцы должны пройти трёхдневный карантин.