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17 сентября, 07:32

В Мелитополе подорвали две опоры линии электропередачи

<p>Подорванные опоры ЛЭП в Мелитополе. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/vrogov/4928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимира Рогова</a></p>

Подорванные опоры ЛЭП в Мелитополе. Обложка © Telegram-канал Владимира Рогова

На юге Мелитополя неизвестные подорвали опоры линии электропередачи. Об этом сообщило управление МВД по городу и району.

"Теракт в Мелитополе. Подорваны опоры ЛЭП", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

Выехавшие на место происшествия правоохранители установили, что повреждёнными оказались две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе посёлка Нового Мелитопольского района. По данному факту проводится проверка.

Два мощных взрыва прогремели в Мелитополе

Два мощных взрыва прогремели в Мелитополе

Ранее Лайф рассказывал, что в Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией", эта атака разозлила жителей города. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя происшествие, заявила, что этот теракт ВСУ подтвердил необходимость спецоперации.

Артур Лапсаков
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