В Мелитополе подорвали две опоры линии электропередачи
Подорванные опоры ЛЭП в Мелитополе. Обложка © Telegram-канал Владимира Рогова
На юге Мелитополя неизвестные подорвали опоры линии электропередачи. Об этом сообщило управление МВД по городу и району.
"Теракт в Мелитополе. Подорваны опоры ЛЭП", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
Выехавшие на место происшествия правоохранители установили, что повреждёнными оказались две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе посёлка Нового Мелитопольского района. По данному факту проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что в Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией", эта атака разозлила жителей города. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя происшествие, заявила, что этот теракт ВСУ подтвердил необходимость спецоперации.