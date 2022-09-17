На Шри-Ланке рассказали, когда восстановят авиасообщение с РФ

К середине октября власти Шри-Ланки собираются восстановить авиасообщение с Россией. В первую очередь возобновятся рейсы из Москвы в Коломбо. Об этом заявил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана в беседе с РИА "Новости".

"Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно. После этого — Санкт-Петербург... Мы надеемся возобновить их к середине октября этого года", — сказал он.

По словам министра, изначально рейсы необходимо восстановить между столицами двух стран, которые, как считают власти республики, хотят вернуть и в России. В дальнейшем уже очередь коснётся и других городов.