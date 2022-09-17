Ещё одна страна занялась вопросом о подключении к системе "Мир"

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность подключения к российской платёжной системе "Мир". Переговоры по данному вопросу идут по линии центральных банков. Рассказал об этом министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

"Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего Центробанка, и после этого это будет возможно", — приводит РИА "Новости" слова Гунаварданы.

Он признался, что в его стране хотели бы дать возможность российским туристам платить их банковскими картами. Министр добавил, что, если будет получено одобрение от Центробанка Шри-Ланки, власти объявят об этом. Ожидается, что это может случиться "в ближайшем будущем".