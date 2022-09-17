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17 сентября, 03:45

Ещё одна страна занялась вопросом о подключении к системе "Мир"

Министр транспорта Шри-Ланки: Обсуждается вопрос о присоединении к системе "Мир"

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность подключения к российской платёжной системе "Мир". Переговоры по данному вопросу идут по линии центральных банков. Рассказал об этом министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

"Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего Центробанка, и после этого это будет возможно", — приводит РИА "Новости" слова Гунаварданы.

Он признался, что в его стране хотели бы дать возможность российским туристам платить их банковскими картами. Министр добавил, что, если будет получено одобрение от Центробанка Шри-Ланки, власти объявят об этом. Ожидается, что это может случиться "в ближайшем будущем".

В МИД назвали страны, которые могут признать карты "Мир"

В МИД назвали страны, которые могут признать карты "Мир"

При этом, как рассказывал Лайф, Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. Так, ЕС и США собираются устранить лазейки, с помощью которых третьи страны признают российские карты. Уже в одном из крупных турецких сетевых отелей — Alva Donna — туристов ошарашили объявлением, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Впрочем, эти сведения опроверг и оператор карт "Мир", и Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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ТАСС / Андрей Гордеев

Андрей Григорьев

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