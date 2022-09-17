Найдено сердце возрастом 380 миллионов лет

Учёные обнаружили окаменелость артродира — панцирной рыбы возрастом 380 миллионов лет. Международную группу исследователей из Австралии, Швеции и Франции больше всего заинтересовало сохранившееся минерализированное сердце. Оно оказалось самым древним, обнаруженным палеонтологами за всю историю. Обычно древние мягкие ткани и органы разлагаются до окаменения.

Исследователи построили 3D-модель артродира, не разрушая известняковую глыбу, в которую тот был заключён. Находка сделана в Западной Австралии, в формации Гого, где в период между 419,2 и 358,9 миллиона лет назад располагался кишащий жизнью морской риф. Как пишет журнал Science, находка позволит отследить, как развивались системы внутренних органов у древнейших рыб, которые в итоге стали предками всех современных позвоночных, включая млекопитающих и человека.