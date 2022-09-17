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17 сентября, 03:06

Найдено сердце возрастом 380 миллионов лет

В Австралии обнаружено самое древнее ископаемое сердце, которому 380 млн лет

<p>Артродир. Фото © Wikipedia /<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%8B#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dunkleosteus_BW.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Nobu Tamura</a></p>

Артродир. Фото © Wikipedia / Nobu Tamura

Учёные обнаружили окаменелость артродира — панцирной рыбы возрастом 380 миллионов лет. Международную группу исследователей из Австралии, Швеции и Франции больше всего заинтересовало сохранившееся минерализированное сердце. Оно оказалось самым древним, обнаруженным палеонтологами за всю историю. Обычно древние мягкие ткани и органы разлагаются до окаменения.

3D-модель сердца артродира. Видео © Ютуб-канал / New Atlas

Исследователи построили 3D-модель артродира, не разрушая известняковую глыбу, в которую тот был заключён. Находка сделана в Западной Австралии, в формации Гого, где в период между 419,2 и 358,9 миллиона лет назад располагался кишащий жизнью морской риф. Как пишет журнал Science, находка позволит отследить, как развивались системы внутренних органов у древнейших рыб, которые в итоге стали предками всех современных позвоночных, включая млекопитающих и человека.

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Арина Родионова

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