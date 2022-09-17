Представлен новый способ защиты от финансовых мошенников

Многие мошенники в России предпочитают обманывать банковских клиентов методами психического воздействия. Они выдумывают различные легенды. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"В результате потребитель, поддавшийся влиянию злоумышленников, может самостоятельно оформить кредит или заём, чаще онлайн, а полученные средства добровольно перевести мошенникам", — предупредил Уваров в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал не сообщать свои персональные и банковские данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом — по телефону, через сайт или электронным письмом — их ни пытались узнать. Даже если об этом просит якобы полицейский или сотрудник финансовой организации, например самого Банка России. Уваров также рекомендовал не передавать третьим лицам копии и сканы паспорта. А ещё можно установить двухфакторную идентификацию в ЕСИА. В помощь россиянам ЦБ вскоре внедрит дополнительный способ защиты.

"С 1 октября 2022 года клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры: указывать максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определённый период времени. Установить запрет можно или в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все онлайн-операции", — пояснил Вадим Уваров.

Он объяснил, что такой способ не позволит мошенникам оформить онлайн-кредит или похитить деньги, даже если им удалось получить доступ к онлайн-банкингу. Чтобы подключить услугу, нужно обратиться в банк. Снять ограничение можно будет в любое время.