Киев оказался неспособен разгадать "танковую загадку" ФРГ
Кулеба счёл загадочным отказ Шольца поставлять Украине танки
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что для него являются загадкой причины отказа Германии поставлять его стране танки. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Дипломат отметил, что не видит объяснения действиям Германии, так как необходимое вооружение, по его словам, у Берлина есть.
"Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою", — посетовал Кулеба.
Он задался вопросом: почему Киев не может получить то, что нужно, и то, чем Германия обладает. Украинский дипломат призвал власти ФРГ дать положительный ответ уже сейчас.
Как рассказывал Лайф, ранее депутаты правящей в Германии партии выступили против поставок вооружения на Украину. По их словам, при каждой новой поставке военной техники необходимо тщательно обдумывать, где находится так называемая красная черта, пересечение которой может повлечь за собой масштабный конфликт. Такие последствия, по мнению политиков, могут иметь поставки истребителей и танков.
Wikipedia / U.S. Air Force