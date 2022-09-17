Киев оказался неспособен разгадать "танковую загадку" ФРГ

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что для него являются загадкой причины отказа Германии поставлять его стране танки. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дипломат отметил, что не видит объяснения действиям Германии, так как необходимое вооружение, по его словам, у Берлина есть.

"Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою", — посетовал Кулеба.

Он задался вопросом: почему Киев не может получить то, что нужно, и то, чем Германия обладает. Украинский дипломат призвал власти ФРГ дать положительный ответ уже сейчас.