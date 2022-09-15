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15 сентября, 08:32

Оператор карт "Мир" сообщил о штатной работе платёжной системы в Турции

<p>Банковская карта системы "Мир". Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Банковская карта системы "Мир". Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В Национальной системе платёжных карт (НСПК) заявили о штатной работе карт "Мир" на территории Турции. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства. При этом там уточнили, что проблемы хоть и фиксируются, но носят скорее точечный характер.

"Платёжная система "Мир" отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации", — заявили в пресс-службе.

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В АТОР опровергли данные о приказе ЦБ Турции не принимать карты "Мир"

Ранее Лайф писал, что Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. Так, ЕС и США собираются устранить лазейки, с помощью которых третьи страны признают российские карты.

Матвей Шандрыголов

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