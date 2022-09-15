Оператор карт "Мир" сообщил о штатной работе платёжной системы в Турции

В Национальной системе платёжных карт (НСПК) заявили о штатной работе карт "Мир" на территории Турции. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства. При этом там уточнили, что проблемы хоть и фиксируются, но носят скорее точечный характер.