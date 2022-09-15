В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России впервые с 9 марта за сутки выявили более 55 тысяч заразившихся коронавирусом. Сегодня зафиксировано 56 126 заболевших против 51 735 днём ранее, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Также в целом до 385 727 увеличилось и количество выявленных смертей. При этом общее число случаев выздоровления возросло на 49 752 против 50 251 днём ранее, до 19 244 856. Всего же с начала пандемии коронавируса в России выявили 20 265 004 случая заражения инфекцией.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что всего 5% пациентов с коронавирусом в Москве лечатся в больницах, а остальные 95% — амбулаторно. Он подчеркнул, что часто болезнь проходит в лёгкой форме. А директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса "омикрон" в четыре раза заразнее уханьского варианта, поэтому важно делать прививки и соблюдать все меры профилактики. Лайф собрал советы вирусологов о способах защиты от ковида на фоне роста заболеваемости.
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