В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России впервые с 9 марта за сутки выявили более 55 тысяч заразившихся коронавирусом. Сегодня зафиксировано 56 126 заболевших против 51 735 днём ранее, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Также в целом до 385 727 увеличилось и количество выявленных смертей. При этом общее число случаев выздоровления возросло на 49 752 против 50 251 днём ранее, до 19 244 856. Всего же с начала пандемии коронавируса в России выявили 20 265 004 случая заражения инфекцией.