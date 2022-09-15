Раскрыта опасность мужской мастурбации, и это повод сменить руку на девушку
Давно доказано, что мастурбация — процесс не только приятный, но и полезный, в том числе и для здоровья. Но не все в курсе, что самоудовлетворение несёт в себе риски. Например, у тех мужчин, которые слишком часто занимаются рукоблудием, могут начаться проблемы с эякуляцией, предупредила психолог-сексолог Елена Кондрашева.
Специалист уверяет: перед интимной близостью парни переживают ничуть не меньше девушек. Безусловно, удобно, когда способен быстро достичь оргазма проверенным способом, но у привычки мастурбировать есть подводный камень — может начаться отторжение партнёрши.
Секс с живым человеком, а не мастурбация наедине с собой, априори сложнее: важен самонастрой, спокойствие и уверенность, распределение ресурса для прелюдии, а также часто присутствует страх разочаровать партнёршу
Кроме того, во время мастурбации выше риск повредить гениталии. Особенно если мужчина не привык пользоваться лубрикантом и предпочитает жёсткую стимуляцию деликатной — от слишком сильных ощущений парень может сорвать уздечку. Ну и не стоит забывать, что для здоровья удовольствие от секса важно получать с любимым человеком, добавила Кондрашева в беседе с "Газетой.ru".
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