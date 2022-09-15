Раскрыта опасность мужской мастурбации, и это повод сменить руку на девушку

Давно доказано, что мастурбация — процесс не только приятный, но и полезный, в том числе и для здоровья. Но не все в курсе, что самоудовлетворение несёт в себе риски. Например, у тех мужчин, которые слишком часто занимаются рукоблудием, могут начаться проблемы с эякуляцией, предупредила психолог-сексолог Елена Кондрашева.

Специалист уверяет: перед интимной близостью парни переживают ничуть не меньше девушек. Безусловно, удобно, когда способен быстро достичь оргазма проверенным способом, но у привычки мастурбировать есть подводный камень — может начаться отторжение партнёрши.

Секс с живым человеком, а не мастурбация наедине с собой, априори сложнее: важен самонастрой, спокойствие и уверенность, распределение ресурса для прелюдии, а также часто присутствует страх разочаровать партнёршу Елена Кондрашева Психолог-сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге