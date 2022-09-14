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14 сентября, 15:23

Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом в Москве и области

Рост заболеваемости CoViD-19 наблюдается в 50 регионах РФ, снижение — в 27, при этом в восьми регионах ситуация стабилизировалась. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы продолжаем наблюдать рост [заболеваемости] в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве. В восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", — сказала Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В России выявили 51 735 случаев заражения коронавирусом за сутки

Путин ранее также отметил, что ситуация с тестированием на ковид в России за два года кардинально улучшилась. По его словам, время получения результатов на текущий момент сокращено уже в три раза.

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Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Ирина Фальке

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