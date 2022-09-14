Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом в Москве и области

Рост заболеваемости CoViD-19 наблюдается в 50 регионах РФ, снижение — в 27, при этом в восьми регионах ситуация стабилизировалась. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы продолжаем наблюдать рост [заболеваемости] в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве. В восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", — сказала Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.