Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом в Москве и области
Рост заболеваемости CoViD-19 наблюдается в 50 регионах РФ, снижение — в 27, при этом в восьми регионах ситуация стабилизировалась. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день мы продолжаем наблюдать рост [заболеваемости] в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве. В восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", — сказала Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин ранее также отметил, что ситуация с тестированием на ковид в России за два года кардинально улучшилась. По его словам, время получения результатов на текущий момент сокращено уже в три раза.
Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл