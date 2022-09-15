НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 сентября, 08:22

В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что можно связывать какие-либо надежды с назначением Вашингтоном нового посла в РФ.

"Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о том, связывают ли в Кремле надежды с кадровыми перестановками в американском посольстве.

В Госдепе объяснили СМИ, почему посол США покинул Россию

В Госдепе объяснили СМИ, почему посол США покинул Россию

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что американские власти скоро объявят кандидатуру на должность посла в России. Он уточнил, что потенциального кандидата на соответствующий пост сначала должен утвердить Сенат Конгресса. Причём впервые в истории послом США в России может стать женщина.

Обложка ©

Freepik

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров