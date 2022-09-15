В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что можно связывать какие-либо надежды с назначением Вашингтоном нового посла в РФ.

"Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о том, связывают ли в Кремле надежды с кадровыми перестановками в американском посольстве.