В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что можно связывать какие-либо надежды с назначением Вашингтоном нового посла в РФ.
"Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о том, связывают ли в Кремле надежды с кадровыми перестановками в американском посольстве.
Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что американские власти скоро объявят кандидатуру на должность посла в России. Он уточнил, что потенциального кандидата на соответствующий пост сначала должен утвердить Сенат Конгресса. Причём впервые в истории послом США в России может стать женщина.
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