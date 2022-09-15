Песков заявил, что гарантом безопасности Украины может быть только её руководство
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний документ о гарантиях безопасности Киеву, размещённый ранее на сайте Офиса президента Украины.
Песков — о проекте гарантий Украине. Видео © LIFE
"Гарантиями безопасности Украины может быть только руководство Украины, которое поймёт безвыходность для него ситуации", — заявил представитель Кремля, общаясь с журналистами в кулуарах саммита ШОС, который начнётся сегодня в Самарканде.
Ранее сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров назвал "фантазиями Зеленского" документ о гарантиях безопасности Киеву. Политик заявил, что нормальные страны не захотят присоединяться к данным предложениям.
LIFE