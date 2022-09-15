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15 сентября, 08:16

Песков заявил, что гарантом безопасности Украины может быть только её руководство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний документ о гарантиях безопасности Киеву, размещённый ранее на сайте Офиса президента Украины.

Песков — о проекте гарантий Украине. Видео © LIFE

"Гарантиями безопасности Украины может быть только руководство Украины, которое поймёт безвыходность для него ситуации", — заявил представитель Кремля, общаясь с журналистами в кулуарах саммита ШОС, который начнётся сегодня в Самарканде.

Захарова: Проект по гарантиям безопасности Украины "испепелит" Запад

Захарова: Проект по гарантиям безопасности Украины "испепелит" Запад

Ранее сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров назвал "фантазиями Зеленского" документ о гарантиях безопасности Киеву. Политик заявил, что нормальные страны не захотят присоединяться к данным предложениям.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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