В Вооружённых силах Германии усомнились в успехах украинского контрнаступления

Генинспектор Бундесвера (ВС Германии) Эберхард Цорн заявил, что недавнюю активность ВСУ на фронтах сложно назвать контрнаступлением. Об этом он рассказал изданию Focus.

По словам военного, в лучшем случае приходится говорить о контрударах, с помощью которых можно развить успех на отдельные населённые пункты и участки фронта, чего недостаточно для оттеснения ВС РФ на широком фронте.

"Даже приближающаяся зима не уменьшит страданий — наоборот", — добавил инспектор и указал, что Киеву для развития активного контрнаступления необходимо численно превзойти российскую группировку как минимум в три раза.