В Вооружённых силах Германии усомнились в успехах украинского контрнаступления
Инспектор Бундесвера Цорн заявил, что недавние успехи ВСУ нельзя назвать контрнаступлением
Генинспектор Бундесвера (ВС Германии) Эберхард Цорн заявил, что недавнюю активность ВСУ на фронтах сложно назвать контрнаступлением. Об этом он рассказал изданию Focus.
По словам военного, в лучшем случае приходится говорить о контрударах, с помощью которых можно развить успех на отдельные населённые пункты и участки фронта, чего недостаточно для оттеснения ВС РФ на широком фронте.
"Даже приближающаяся зима не уменьшит страданий — наоборот", — добавил инспектор и указал, что Киеву для развития активного контрнаступления необходимо численно превзойти российскую группировку как минимум в три раза.
Ранее Лайф писал, что ВСУ попытались высадить десант на Кинбурнской косе в Херсонской области. По словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, все украинские морпехи, замешанные в авантюре, были уничтожены.
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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov