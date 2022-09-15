ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 07:53
7948

Курский губернатор раскрыл детали атаки снайперов ВСУ против российских военных на границе

Курский губернатор подтвердил обстрел снайперами ВСУ российских военных на границе

Приграничные районы Курской области обстреливаются со стороны Украины, но российским военным удаётся подавить вражеские огневые точки. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт, подтвердив, что накануне снайперы ВСУ атаковали позиции ВС РФ.

"Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера в течение дня со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района. Ответным огнём огневые точки украинцев были подавлены. Хочу сказать спасибо нашим защитникам!" — написал он в телеграм-канале.

ВСУ обесточили район в посёлке Курской области в ходе обстрела
ВСУ обесточили район в посёлке Курской области в ходе обстрела

Накануне сообщалось, что снайперы ВСУ атаковали российских военнослужащих в районе деревни Елизаветовка, на границе Сумской области Незалежной и Курской области России. ВС РФ открыли ответный огонь из тяжёлых орудий, противник бежал.

BannerImage

Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar