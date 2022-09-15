Курский губернатор раскрыл детали атаки снайперов ВСУ против российских военных на границе

Приграничные районы Курской области обстреливаются со стороны Украины, но российским военным удаётся подавить вражеские огневые точки. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт, подтвердив, что накануне снайперы ВСУ атаковали позиции ВС РФ.

"Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера в течение дня со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района. Ответным огнём огневые точки украинцев были подавлены. Хочу сказать спасибо нашим защитникам!" — написал он в телеграм-канале.