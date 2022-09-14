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14 сентября, 15:35

Снайперы ВСУ открыли огонь по российским военным на границе Сумской и Курской областей

Mash: Снайперы ВСУ атаковали российских военных на границе Сумской и Курской областей

Вооружённые силы Украины атаковали российских военнослужащих в районе деревни Елизаветовка, на границе Сумской области Незалежной и Курской области России. Об инциденте сообщает Mash.

По его данным, огонь по российским военным открыли снайперы. Они получили отпор от ВС России из тяжёлого вооружения и были вынуждены бежать. По предварительной информации, пострадавших среди российских военных нет.

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Двумя днями ранее в городе Судже Курской области был объявлен план "Перехват" из-за возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов Росгвардии из "газели". Тогда сообщалось, что нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль, из которого открыли огонь.

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Shutterstock

Андрей Бражников

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