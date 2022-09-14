Вооружённые силы Украины атаковали российских военнослужащих в районе деревни Елизаветовка, на границе Сумской области Незалежной и Курской области России. Об инциденте сообщает Mash.

По его данным, огонь по российским военным открыли снайперы. Они получили отпор от ВС России из тяжёлого вооружения и были вынуждены бежать. По предварительной информации, пострадавших среди российских военных нет.