Снайперы ВСУ открыли огонь по российским военным на границе Сумской и Курской областей
Mash: Снайперы ВСУ атаковали российских военных на границе Сумской и Курской областей
Вооружённые силы Украины атаковали российских военнослужащих в районе деревни Елизаветовка, на границе Сумской области Незалежной и Курской области России. Об инциденте сообщает Mash.
По его данным, огонь по российским военным открыли снайперы. Они получили отпор от ВС России из тяжёлого вооружения и были вынуждены бежать. По предварительной информации, пострадавших среди российских военных нет.
Двумя днями ранее в городе Судже Курской области был объявлен план "Перехват" из-за возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов Росгвардии из "газели". Тогда сообщалось, что нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль, из которого открыли огонь.
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