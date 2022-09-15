В Китае озвучили условия для завершения украинского конфликта

Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян допустил завершение кризиса на Украине при изменении ситуации на земле. По его словам, перспективы урегулирования конфликта могут возникнуть, когда закончится третий этап специальной военной "Операции Z".

Чем дольше конфликт будет продолжаться, тем большее влияние он будет оказывать на ситуацию в регионе, мировую экономику и жизнь людей, отметил Хаоян. Эксперт также добавил, что для его окончания должны быть предпосылки. Однако конечная точка пока не видна, поскольку отказ Украины пойти на переговоры стал следствием этого конфликта. Как считает аналитик, тут необходимы кардинальные изменения на поле боя.

"Может случиться так, что после того, как Российская армия завершит второй этап специальной военной операции, она может перейти к третьему этапу. Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведёт к скорейшему завершению этого конфликта", — приводит его слова РИА "Новости".