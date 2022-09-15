В Посольстве США заявили, что "граждане РФ не являются врагами"

Россияне могут подать документы на иммиграционные визы США в Польше, для них эта процедура не изменилась, несмотря на ситуацию в мире. Об этом рассказали в американском посольстве в Москве.

"Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет", — приводит слова представителя дипмиссии Дженни Палмер РИА "Новости".

Однако недавно Польша почти полностью прекратила выдавать визы россиянам. Комментируя это, Палмер отметила, что власти страны сами принимают решения относительно въезда на свою территорию, а за дополнительными разъяснениями дипломат рекомендовала обращаться в МИД Польши.

Представитель дипмиссии также напомнила, что граждане РФ могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США по всему миру, несмотря на то что на территории России работа с американскими визами приостановлена.

"Как мы неоднократно говорили после начала конфликта [на Украине], граждане России не являются нашими врагами", — подчеркнула Палмер.