Супермаркеты Венгрии решили отключать всё лишнее на ночь ради экономии электричества

В целях экономии электроэнергии из-за обрушившегося на Европу энергокризиса ведущие сети супермаркетов в Венгрии приняли решение по возможности отключать всё лишнее оборудование. Об этом пишет РИА "Новости".

Так, например, в магазинах Tesco в течение дня отключают неиспользуемые холодильники, а также следят за запираемостью используемых дверей. Кроме того, на ночь супермаркеты отключают вывески на фасаде, гасят фонари на парковках, а внутри были заменены все обыкновенные лампочки на светодиодные, яркость которых тоже регулируется.

В сети магазинов SPAR также приняли меры для экономии электроэнергии. Там на ночь отключается система воздухообмена, охладители мороженого работают строго по специально составленному графику, отработанное тепло систем охлаждения используется для отопления и выработки горячей воды, а в некоторых супермаркетах даже появились солнечные батареи.

В сети LIDL рассказали, что установили интеллектуальную систему управления зданием, которая автоматически гасит большую часть света после того, как из магазина уходит последний покупатель. Когда уходит последний сотрудник, освещение гаснет полностью. Также в магазинах LIDL установлены специальные двери, которые помогают поддерживать оптимальную температуру в здании, и счётчики потребления электроэнергии.