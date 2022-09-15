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15 сентября, 04:37

Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

В четверг, 15 сентября, российский лидер Владимир Путин прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава российского государства проведёт ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

Во время саммита, который пройдёт 15–16 сентября, лидеры, как ожидается, обсудят широкий круг вопросов. В их число входит усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.

Отдельно Путин пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Турции.

Путин проведёт более десятка встреч с лидерами стран на саммите ШОС

Путин проведёт более десятка встреч с лидерами стран на саммите ШОС

Ранее, напомним, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран ШОС встретятся лично в Самарканде 15 сентября после трёхлетнего перерыва из-за пандемии. Представитель Кремля уточнил, что последние годы встречи проходили по видеосвязи.

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Kremlin.ru

Дмитрий Алексиевич

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