Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

В четверг, 15 сентября, российский лидер Владимир Путин прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава российского государства проведёт ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

Во время саммита, который пройдёт 15–16 сентября, лидеры, как ожидается, обсудят широкий круг вопросов. В их число входит усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.

Отдельно Путин пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Турции.