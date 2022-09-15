Киев собрался лишить сборную России участия в Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что организация предпринимает меры для того, чтобы сборная России не была допущена к жеребьёвке квалификации чемпионата Европы 2024 года.

"Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие России в жеребьёвке отборочных матчей чемпионата Европы. Россия должна быть полностью изолирована на международной арене, в том числе и в футболе", — цитирует текст заявления Павелко официальный сайт УАФ.

Спортивный чиновник подчеркнул, что украинская сторона по-прежнему предпринимает действия для отмены товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, который запланирован на ноябрь этого года.

"Решение УЕФА формально касается только официальных соревнований и позволяет российским футбольным функционерам договариваться о возможном товарищеском матче. Но Украинская футбольная ассоциация незамедлительно реагирует на такие попытки. Официальное решение по этой игре пока не принято, но мы делаем всё возможное, чтобы матч не состоялся", — сказал Павелко.

По его словам, аналогичные действия предпринимаются в отношении двух товарищеских матчей женских сборных Сербии и России среди игроков не старше 17 лет, которые состоятся на Балканах в октябре.

Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Матчи финального этапа Евро с участием 24 команд состоятся с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.