Киев собрался лишить сборную России участия в Евро-2024
Украина призвала не допускать сборную России по футболу к жеребьёвке отбора на Евро-2024
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что организация предпринимает меры для того, чтобы сборная России не была допущена к жеребьёвке квалификации чемпионата Европы 2024 года.
"Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы предотвратить участие России в жеребьёвке отборочных матчей чемпионата Европы. Россия должна быть полностью изолирована на международной арене, в том числе и в футболе", — цитирует текст заявления Павелко официальный сайт УАФ.
Спортивный чиновник подчеркнул, что украинская сторона по-прежнему предпринимает действия для отмены товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, который запланирован на ноябрь этого года.
"Решение УЕФА формально касается только официальных соревнований и позволяет российским футбольным функционерам договариваться о возможном товарищеском матче. Но Украинская футбольная ассоциация незамедлительно реагирует на такие попытки. Официальное решение по этой игре пока не принято, но мы делаем всё возможное, чтобы матч не состоялся", — сказал Павелко.
С кем играть сборной России по футболу, если Босния и Герцеговина откажется приезжать на матч в Петербурге
По его словам, аналогичные действия предпринимаются в отношении двух товарищеских матчей женских сборных Сербии и России среди игроков не старше 17 лет, которые состоятся на Балканах в октябре.
Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Матчи финального этапа Евро с участием 24 команд состоятся с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Ранее УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеской встречи между сборными РФ и Боснии и Герцеговины. Матч между этими двумя национальными командами должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.
Напомним, ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не участвует в Лиге наций.
ТАСС / Станислав Красильников