ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР, выпустив шесть ракет из систем HIMARS

Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. По информации представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего было выпущено шесть ракет из комплексов HIMARS.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 3:05 (мск. — Прим. ТАСС) по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — сообщает представительство у себя в канале в Telegram.