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15 сентября, 05:01

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР, выпустив шесть ракет из систем HIMARS

Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. По информации представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего было выпущено шесть ракет из комплексов HIMARS.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 3:05 (мск. — Прим. ТАСС) по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — сообщает представительство у себя в канале в Telegram.

ВСУ в Стаханове обстреляли больницу из американских HIMARS, убив трёх человек

ВСУ в Стаханове обстреляли больницу из американских HIMARS, убив трёх человек

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS Перевальск в ЛНР, удар пришёлся по колледжу с детьми-сиротами. В результате погиб 15-летний подросток.

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ТАСС / Александр Река

Дмитрий Алексиевич

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