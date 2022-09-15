Песков заявил о перманентности попыток США переиграть Россию
США будут постоянно пытаться переиграть Россию, иллюзий на этот счёт ни у кого нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в кулуарах саммита ШОС, который начнётся сегодня в Самарканде.
"Они носят перманентный характер и будут носить перманентный характер. Здесь никто себя обманывать не собирается", — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон не был на переговорах в Кремле. Так представитель Кремля прокомментировал заявления CNN о поездке чиновника в Москву и проведении ряда переговоров по обмену осуждённых американцев.
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