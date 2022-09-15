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15 сентября, 08:09

Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком на "Малой бетонке" в Подмосковье

Четыре человека погибли в результате ДТП с легковушкой и грузовиком в Подмосковье

<p>Кадры с места ДТП в городском округе Щёлково. Обложка © <a href="https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4839684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС РФ по Московской области</a></p>

Кадры с места ДТП в городском округе Щёлково. Обложка © МЧС РФ по Московской области

В Московской области произошла смертельная авария, в результате которой погибло четыре человека. Об этом говорится на сайте МЧС РФ по региону.

Как уточняет ТАСС, всё произошло в ночь на четверг в районе 71-го километра Московского малого кольца в Щёлковском городском округе. Там лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль "Мерседес" и легковушка "Рено", которая выехала на встречку.

В итоге помимо погибших ещё двое получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. Помощь на месте оказывали 23 человека и семь единиц техники, включая трёх спасателей и одну машину МЧС, уточнили в ведомстве.

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Николь Вербер

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