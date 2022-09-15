Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком на "Малой бетонке" в Подмосковье
Четыре человека погибли в результате ДТП с легковушкой и грузовиком в Подмосковье
Кадры с места ДТП в городском округе Щёлково. Обложка © МЧС РФ по Московской области
В Московской области произошла смертельная авария, в результате которой погибло четыре человека. Об этом говорится на сайте МЧС РФ по региону.
Как уточняет ТАСС, всё произошло в ночь на четверг в районе 71-го километра Московского малого кольца в Щёлковском городском округе. Там лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль "Мерседес" и легковушка "Рено", которая выехала на встречку.
В итоге помимо погибших ещё двое получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. Помощь на месте оказывали 23 человека и семь единиц техники, включая трёх спасателей и одну машину МЧС, уточнили в ведомстве.
Ранее в Симферополе 11 сентября микроавтобус Mercedes столкнулся с автомобилем Volkswagen, в результате случившегося пострадало семь человек. По факту случившегося организована проверка, в ходе которой прокуратура оценит соблюдение правил безопасности при организации перевозок людей.