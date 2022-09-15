Владимир Зеленский попал в аварию в Киеве

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, он не получил серьёзных травм.

У себя в соцсетях Никифоров рассказал, что легковая машина в Киеве столкнулась с автомобилем Зеленского и машинами сопровождения. Сопровождавшие президента медики оказали водителю легковушки первую помощь и передали его медикам.

Врачи осмотрели также Зеленского, серьёзных повреждений у него не найдено, добавил пресс-секретарь. Водитель кортежа госпитализирован с травмой головы.