Владимир Зеленский попал в аварию в Киеве
Автомобиль, в котором ехал Зеленский, попал в ДТП в Киеве
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, он не получил серьёзных травм.
У себя в соцсетях Никифоров рассказал, что легковая машина в Киеве столкнулась с автомобилем Зеленского и машинами сопровождения. Сопровождавшие президента медики оказали водителю легковушки первую помощь и передали его медикам.
Врачи осмотрели также Зеленского, серьёзных повреждений у него не найдено, добавил пресс-секретарь. Водитель кортежа госпитализирован с травмой головы.
Ранее сообщалось, что головной автомобиль кортежа президента Болгарии Румена Радева 3 мая попал в ДТП в районе города Пловдив. Об этом в ходе брифинга заявил глава государства.
ТАСС / Zuma