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14 сентября, 22:55

Владимир Зеленский попал в аварию в Киеве

Автомобиль, в котором ехал Зеленский, попал в ДТП в Киеве

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, он не получил серьёзных травм.

У себя в соцсетях Никифоров рассказал, что легковая машина в Киеве столкнулась с автомобилем Зеленского и машинами сопровождения. Сопровождавшие президента медики оказали водителю легковушки первую помощь и передали его медикам.

Один человек погиб в ДТП с кортежем президента Киргизии

Один человек погиб в ДТП с кортежем президента Киргизии

Врачи осмотрели также Зеленского, серьёзных повреждений у него не найдено, добавил пресс-секретарь. Водитель кортежа госпитализирован с травмой головы.

Ранее сообщалось, что головной автомобиль кортежа президента Болгарии Румена Радева 3 мая попал в ДТП в районе города Пловдив. Об этом в ходе брифинга заявил глава государства.

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ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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