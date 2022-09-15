Армения и Азербайджан достигли договорённости о перемирии

Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 20:00 (19:00 по московскому времени) 14 сентября. Об этом сообщил секретарь Совбеза страны Армен Григорян. В эфире телеканала "Общественное телевидение Армении" он отметил, что договорённость достигнута благодаря участию международного сообщества.

"Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20:00", — заявил секретарь Совбеза Армении.