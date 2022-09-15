Армения и Азербайджан достигли договорённости о перемирии
Секретарь армянского Совбеза: Армения и Азербайджан договорились о перемирии
Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 20:00 (19:00 по московскому времени) 14 сентября. Об этом сообщил секретарь Совбеза страны Армен Григорян. В эфире телеканала "Общественное телевидение Армении" он отметил, что договорённость достигнута благодаря участию международного сообщества.
"Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20:00", — заявил секретарь Совбеза Армении.
Официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана со своей стороны заявляло о гибели 50 своих военнослужащих в результате столкновений с ВС Армении.
Впоследствии в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.
В Ереване между тем продолжаются протесты. Ранее депутаты, представляющие оппозиционные партии, направились в здание парламента Армении. Они намерены запустить процесс импичмента Николу Пашиняну. Глава фракции "Армения" Сейран Оганян заявил, что для отстранения премьер-министра от власти нужны 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".
ТАСС / Александр Патрин