НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 22:18

Армения и Азербайджан достигли договорённости о перемирии

Секретарь армянского Совбеза: Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 20:00 (19:00 по московскому времени) 14 сентября. Об этом сообщил секретарь Совбеза страны Армен Григорян. В эфире телеканала "Общественное телевидение Армении" он отметил, что договорённость достигнута благодаря участию международного сообщества.

"Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20:00" заявил секретарь Совбеза Армении.

Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня

Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня

Официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана со своей стороны заявляло о гибели 50 своих военнослужащих в результате столкновений с ВС Армении.

Впоследствии в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.

В Ереване между тем продолжаются протесты. Ранее депутаты, представляющие оппозиционные партии, направились в здание парламента Армении. Они намерены запустить процесс импичмента Николу Пашиняну. Глава фракции "Армения" Сейран Оганян заявил, что для отстранения премьер-министра от власти нужны 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".

Протестующие штурмуют ворота парламента Армении с криками "Никол — предатель"

Протестующие штурмуют ворота парламента Армении с криками "Никол — предатель"

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров