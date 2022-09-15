В Грузии назвали сарказмом слова о референдуме по "второму фронту" против России
Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что идея референдума в Грузии по поводу открытия "второго фронта" против России содержала определённый сарказм и иронию.
Политик подчеркнул, что, судя по опросам общественного мнения, грузинское общество категорически против боевых действий с Россией.
Кобахидзе ранее сообщил, что грузинские власти готовы провести референдум после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России. Это, по его словам, может помочь узнать позицию граждан страны по данному вопросу. Отдельный акцент он сделал на том, что официальный Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта". Но, как заверил политик, окончательное решение должно оставаться за народом.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE