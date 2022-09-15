В Грузии назвали сарказмом слова о референдуме по "второму фронту" против России

Кобахидзе ранее сообщил, что грузинские власти готовы провести референдум после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России. Это, по его словам, может помочь узнать позицию граждан страны по данному вопросу. Отдельный акцент он сделал на том, что официальный Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта". Но, как заверил политик, окончательное решение должно оставаться за народом.