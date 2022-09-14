Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня
Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, рассказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
"Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня. По словам главы МИД Азербайджана, обострение ситуации и дестабилизация не в интересах нашей страны. Спецпредставитель Михаил Швыдкой в свою очередь выразил надежду на прекращение столкновений", — сказано в сообщении на сайте азербайджанского МИД.
В ходе обсуждения эскалации на армяно-азербайджанской границе Швыдкой выразил надежду на то, что столкновения прекратятся. Он отметил готовность оказать поддержку развитию сотрудничества между сторонами в гуманитарной и культурной сферах.
Напомним, что в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.
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