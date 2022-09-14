Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня

Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, рассказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

"Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня. По словам главы МИД Азербайджана, обострение ситуации и дестабилизация не в интересах нашей страны. Спецпредставитель Михаил Швыдкой в свою очередь выразил надежду на прекращение столкновений", — сказано в сообщении на сайте азербайджанского МИД.