Супруга журналистки КП жестоко избили в Хорватии из-за "русской жены"
Супруга журналистки КП Асламовой избили в Хорватии из-за "русской жены"
Фото © Telegram / Дарья Асламова
Неизвестные избили в Хорватии мужа журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой. Перед нападением мужчине поступали угрозы из-за "русской жены". Фото супруга с окровавленным лицом она опубликовала в своём телеграм-канале.
"Ночью избили моего мужа, хорватского журналиста, в нашем доме в тихой деревне", — написала Асламова.
По словам журналистки КП, накануне вечером супруг провожал её в аэропорт, а уже около пяти утра к нему в дом постучали. Тот спросонья подумал, что это соседи, и открыл дверь. Последовал сильный удар, мужчина упал. Неизвестные избили пострадавшего и выбили ему зубы, рассказала Асламова.
"Потом подонки сбежали. Минимум двое. Он даже не успел разглядеть. Ясно, что пришли не убивать, а запугать. Это предупреждение. Ему постоянно угрожают в Интернете из-за того, что у него русская жена, и твердят, что он русский агент. Русофобия в Европе просто зашкаливает. Это просто фашизм", — возмутилась она.
Ранее Лайф рассказывал, что на Кипре гражданка Украины угрожала ножом праздновавшим День флага россиянам. Злоумышленница была задержана, ей предъявлены обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания. Россотрудничество назвало инцидент попыткой теракта и обратилось в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело.