Неизвестные избили в Хорватии мужа журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой. Перед нападением мужчине поступали угрозы из-за "русской жены". Фото супруга с окровавленным лицом она опубликовала в своём телеграм-канале.

"Ночью избили моего мужа, хорватского журналиста, в нашем доме в тихой деревне", — написала Асламова.

По словам журналистки КП, накануне вечером супруг провожал её в аэропорт, а уже около пяти утра к нему в дом постучали. Тот спросонья подумал, что это соседи, и открыл дверь. Последовал сильный удар, мужчина упал. Неизвестные избили пострадавшего и выбили ему зубы, рассказала Асламова.

"Потом подонки сбежали. Минимум двое. Он даже не успел разглядеть. Ясно, что пришли не убивать, а запугать. Это предупреждение. Ему постоянно угрожают в Интернете из-за того, что у него русская жена, и твердят, что он русский агент. Русофобия в Европе просто зашкаливает. Это просто фашизм", — возмутилась она.