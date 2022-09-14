В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что по Кривому Рогу нанесён ракетный удар. Он уточнил, что под обстрел попали гидротехнические сооружения.

Повреждённая дамба на Карачуновском водохранилище в Кривом Роге и подъём уровня воды в реке Ингулец. Видео © t.me / stranaua

С аналогичным заявлением выступил руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в реке Ингулец после обстрела "резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь".

Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в соцсетях написал, что ракетный удар пришёлся "по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города". В Сети появились кадры повреждённой дамбы на Карачуновском водохранилище в Кривом Роге. В результате этого в реке Ингулец резко повысился уровень воды. Также были подтоплены улицы города. Киев обвинил в произошедшем Москву. Минобороны РФ пока эту ситуацию не комментировало.