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14 сентября, 18:17

Фанат обстрелял хорватских футболистов во время матча из гранатомёта "Золя"

В Хорватии во время футбольного матча между клубами "Плитвице" и "Соколац" один из находившихся на трибуне болельщиков достал противотанковый гранатомёт "Золя" и выстрелил в сторону футбольного поля. Заряд едва не попал по разминавшимся в это время запасным игрокам.

Фанат достал противотанковый гранатомёт "Золя" и выстрелил в сторону футбольного поля. Видео © Twitter / Hooligans TV

К счастью, в результате выстрела никто не пострадал. Позднее фанат был взят под стражу, по факту произошедшего полицией начато расследование. Хорватский футбольный союз решительно осудил действия болельщика.

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Ранее матч между командами "Кадис" и "Барселона" в Ла Лиге был прерван на 83-й минуте из-за остановки сердца у болельщика. Об ухудшении самочувствия человека на трибуне арбитру встречи Карлосу дель Серро просигнализировал голкипер Херемиас Ледесма.

Обложка ©

Twitter / Hooligans TV

Анатолий Симоненко

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