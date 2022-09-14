Фанат обстрелял хорватских футболистов во время матча из гранатомёта "Золя"
В Хорватии во время футбольного матча между клубами "Плитвице" и "Соколац" один из находившихся на трибуне болельщиков достал противотанковый гранатомёт "Золя" и выстрелил в сторону футбольного поля. Заряд едва не попал по разминавшимся в это время запасным игрокам.
Фанат достал противотанковый гранатомёт "Золя" и выстрелил в сторону футбольного поля. Видео © Twitter / Hooligans TV
К счастью, в результате выстрела никто не пострадал. Позднее фанат был взят под стражу, по факту произошедшего полицией начато расследование. Хорватский футбольный союз решительно осудил действия болельщика.
Ранее матч между командами "Кадис" и "Барселона" в Ла Лиге был прерван на 83-й минуте из-за остановки сердца у болельщика. Об ухудшении самочувствия человека на трибуне арбитру встречи Карлосу дель Серро просигнализировал голкипер Херемиас Ледесма.
Twitter / Hooligans TV