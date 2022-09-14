Фанат обстрелял хорватских футболистов во время матча из гранатомёта "Золя"

В Хорватии во время футбольного матча между клубами "Плитвице" и "Соколац" один из находившихся на трибуне болельщиков достал противотанковый гранатомёт "Золя" и выстрелил в сторону футбольного поля. Заряд едва не попал по разминавшимся в это время запасным игрокам.