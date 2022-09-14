Евросоюз ещё на полгода продлил индивидуальные санкции против России
Евросоюз ещё на полгода продлил санкции против 1206 физических и 108 юридических лиц России, которые были введены после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году и начала военной операции на Украине 24 февраля этого года. Официальное заявление Совета ЕС распространено 14 сентября в Брюсселе.
"Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года", — сказано в документе.
А ранее главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим министр финансов США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.
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