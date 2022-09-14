Евросоюз ещё на полгода продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз ещё на полгода продлил санкции против 1206 физических и 108 юридических лиц России, которые были введены после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году и начала военной операции на Украине 24 февраля этого года. Официальное заявление Совета ЕС распространено 14 сентября в Брюсселе.