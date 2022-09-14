Россия внесла в стоп-лист представителей оборонного лобби Британии
Москва ввела санкции против представителей оборонного лобби и 30 руководителей пиар-структур Великобритании, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"...Принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании", — уточняется в заявлении.
В частности, в чёрный список попали гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association, соучредитель PR Network, а также эксперт по химической и биологической защите Xэмиш Стивен де Бреттон-Гордон. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Москва намерена и дальше расширять реестр граждан Великобритании, в отношении которых будут действовать ограничения.
Ранее обозреватель The Guardian предрёк "тонущей" Британии одиночество в трудный час из-за Лиз Трасс на посту премьер-министра. Он напомнил, что страну теперь всё чаще обходят стороной и высмеивают как союзники, так и противники.
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