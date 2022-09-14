"Зенит" в меньшинстве потерпел первое поражение в сезоне

Наиболее активными в матче получились финальные минуты. Началось всё с удаления Клаудиньо за 14 минут до конца встречи. Получив численное преимущество, самарцы сумели достаточно оперативно его реализовать — отличился Цыпченко. Спасти матч команда Сергея Семака после этого не сумела. Более того, в добавленное время Глушенков забил второй мяч, установив окончательный счёт.