"Зенит" в меньшинстве потерпел первое поражение в сезоне
"Зенит" потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Крыльям Советов" в Кубке России
Петербургский "Зенит" в выездном матче второго тура Кубка России уступил самарским "Крыльям Советов" со счётом 0:2.
Наиболее активными в матче получились финальные минуты. Началось всё с удаления Клаудиньо за 14 минут до конца встречи. Получив численное преимущество, самарцы сумели достаточно оперативно его реализовать — отличился Цыпченко. Спасти матч команда Сергея Семака после этого не сумела. Более того, в добавленное время Глушенков забил второй мяч, установив окончательный счёт.
Отметим, что для "Зенита" это первое поражение в текущем сезоне, тогда как команда Игоря Осинькина побеждает впервые с 27 августа и берёт первые очки в Кубке России.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов