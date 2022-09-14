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14 сентября, 16:25

"Зенит" в меньшинстве потерпел первое поражение в сезоне

"Зенит" потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Крыльям Советов" в Кубке России

Петербургский "Зенит" в выездном матче второго тура Кубка России уступил самарским "Крыльям Советов" со счётом 0:2.

Наиболее активными в матче получились финальные минуты. Началось всё с удаления Клаудиньо за 14 минут до конца встречи. Получив численное преимущество, самарцы сумели достаточно оперативно его реализовать — отличился Цыпченко. Спасти матч команда Сергея Семака после этого не сумела. Более того, в добавленное время Глушенков забил второй мяч, установив окончательный счёт.

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Отметим, что для "Зенита" это первое поражение в текущем сезоне, тогда как команда Игоря Осинькина побеждает впервые с 27 августа и берёт первые очки в Кубке России.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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