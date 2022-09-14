Команда Карпина набрала ход: "Ростов" продлил беспроигрышную серию, победив "Оренбург" в Кубке России

"Ростов" на своём поле победил "Оренбург" в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу со счётом 3:1. Судил встречу московский арбитр Антон Фролов.

Все мячи были забиты во втором тайме. У ростовчан дубль оформил нападающий Егор Голенков, дважды отличившийся после подач с углового. Автором единственного гола "Оренбурга" в концовке встречи стал Михаил Сиваков. Окончательный результат на пятой добавленной минуте установил полузащитник хозяев Кирилл Щетинин.

"Ростов" набрал шесть очков из шести возможных, выйдя на чистое первое место в турнирной таблице группы С. У "Оренбурга" нет ни одного балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.

Отметим, что команда Валерия Карпина продолжает идти без поражений в нынешнем сезоне. В 11 матчах во всех турнирах ростовчане одержали семь побед и четыре раза сыграли вничью.