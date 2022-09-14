Путин с Гутерришем осудили жестокое и подлое убийство Дарьи Дугиной

Генсек ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что осуждает убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. В беседе с генсеком российский лидер назвал расправу крайне подлым и жестоким преступлением, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора.

"Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Путин напомнил генсеку о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Гутерриш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания", — говорится в сообщении.