НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 17:45

Путин с Гутерришем осудили жестокое и подлое убийство Дарьи Дугиной

Генсек ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что осуждает убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. В беседе с генсеком российский лидер назвал расправу крайне подлым и жестоким преступлением, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора.

"Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Путин напомнил генсеку о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Гутерриш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания", — говорится в сообщении.

Ректора Херсонского университета попытались взорвать в подъезде её дома

Ректора Херсонского университета попытались взорвать в подъезде её дома

Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались с фестиваля в поддержку Донбасса, но за несколько минут до трагедии тот сел в другую машину. Позже Дугин попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию.

Обложка ©

Kremlin.ru

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров