Путин с Гутерришем осудили жестокое и подлое убийство Дарьи Дугиной
Генсек ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что осуждает убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. В беседе с генсеком российский лидер назвал расправу крайне подлым и жестоким преступлением, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора.
"Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Путин напомнил генсеку о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Гутерриш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались с фестиваля в поддержку Донбасса, но за несколько минут до трагедии тот сел в другую машину. Позже Дугин попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию.