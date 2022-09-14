Российские миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Карабахе
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за минувшие сутки зафиксировано не было. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", — сказано в документе.
В Минобороны уточнили, что российские военные продолжают вести круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня с 30 наблюдательных постов. Также миротворцы провели патрулирование по двум маршрутам в Мартунинском и Мардакертском районах.
Напомним, в Ереване накануне заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении — Гехаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Он заявил о гибели 105 армянских военных, а Азербайджан — о гибели 50 своих военнослужащих.
ТАСС / Валерий Шарифулин