Российские миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Карабахе

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за минувшие сутки зафиксировано не было. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", — сказано в документе.