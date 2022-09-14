Польша заявила о правах на семь артефактов из Пушкинского музея
Власти Польши потребовали от России вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея
Замглавы польского МИДа Петр Вавжик направил России требование вернуть семь предметов искусства, которые находятся в Пушкинском музее в Москве. В Варшаве утверждают, что артефакты якобы вывезли незаконно во время Второй мировой.
"Министерство культуры и национального наследия составило семь новых реституционных заявлений, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны", — заявил журналистам в среду министр культуры Пётр Глиньский.
Он отметил, что польская сторона регулярно направляет в Россию документы по реституции объектов культуры, утраченных во время Второй мировой войны. В Варшаве насчитали более десяти тысяч таких объектов. Речь в основном идёт о картинах итальянских художников, которые до войны хранились в польских коллекциях. Причём у польских властей нет доступа к российским музейным хранилищам и архивам, то есть документальных свидетельств о том, что разыскиваемые артефакты были вывезены именно в нашу страну, как нет и подтверждений, что картины, книги и скульптуры являлись предметами польского наследия.
А ранее стало известно, что поляки массово пытаются вернуть потерянные в годы ВОВ квартиры во Львове, завалив исками украинские суды. При этом юридически вопрос реституции был закрыт в 90-х, по которому польское правительство выплатило пострадавшим или их потомкам пятую часть от потерянного имущества.
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