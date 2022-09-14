Польша заявила о правах на семь артефактов из Пушкинского музея

Он отметил, что польская сторона регулярно направляет в Россию документы по реституции объектов культуры, утраченных во время Второй мировой войны. В Варшаве насчитали более десяти тысяч таких объектов. Речь в основном идёт о картинах итальянских художников, которые до войны хранились в польских коллекциях. Причём у польских властей нет доступа к российским музейным хранилищам и архивам, то есть документальных свидетельств о том, что разыскиваемые артефакты были вывезены именно в нашу страну, как нет и подтверждений, что картины, книги и скульптуры являлись предметами польского наследия.