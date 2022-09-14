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14 сентября, 16:40

ЦСКА в добавленное время вырвал победу у "Урала" в матче Кубка России

Московский ЦСКА в напряжённом матче второго тура группового этапа Кубка России переиграл екатеринбургский "Урал" со счётом 2:1.

До перерыва команды голов не забили, однако во второй половине сумели порадовать болельщиков. Сначала новичок армейцев Виллиан открыл счёт, однако вскоре Александр Юшин сравнял его. Развязка наступила в добавленное время, когда Милан Гайич смог во второй раз огорчить команду Виктора Гончаренко.

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После двух туров Кубка России у ЦСКА шесть очков из шести возможных, тогда как у "Урала" лишь три балла и промежуточное второе место в группе.

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ПФК ЦСКА

Шамиль Гаджиев

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