ЦСКА в добавленное время вырвал победу у "Урала" в матче Кубка России

До перерыва команды голов не забили, однако во второй половине сумели порадовать болельщиков. Сначала новичок армейцев Виллиан открыл счёт, однако вскоре Александр Юшин сравнял его. Развязка наступила в добавленное время, когда Милан Гайич смог во второй раз огорчить команду Виктора Гончаренко.