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14 сентября, 16:58

Гутерриш сообщил о переговорах МАГАТЭ, России и Украины по безопасности на ЗАЭС

МАГАТЭ, Россия и Украина проводят переговоры по вопросу обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной ассамблеи международной организации.

"Переговоры ведутся, и я надеюсь, что они внесут свой вклад в снижение напряжённости", — подчеркнул он.

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Напомним: МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей. 11 сентября в МАГАТЭ заявили о старте консультаций по созданию вокруг объекта охранной зоны ядерной и физической безопасности.

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Getty Images / Liao Pan

Татьяна Миссуми

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