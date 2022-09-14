Гутерриш сообщил о переговорах МАГАТЭ, России и Украины по безопасности на ЗАЭС
МАГАТЭ, Россия и Украина проводят переговоры по вопросу обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной ассамблеи международной организации.
"Переговоры ведутся, и я надеюсь, что они внесут свой вклад в снижение напряжённости", — подчеркнул он.
Напомним: МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей. 11 сентября в МАГАТЭ заявили о старте консультаций по созданию вокруг объекта охранной зоны ядерной и физической безопасности.
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