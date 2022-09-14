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Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 16:44
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Генсек ООН призвал Россию и Украину обменять всех пленных

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обменять всех пленённых в результате конфликта на Украине бойцов. Инициативу он озвучил на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи международной организации.

"Я считаю, что пленные должны быть обменяны, я выступаю за обмен всех пленных", — подчеркнул он.

Гутерриш разочарован, что участники конференции ДНЯО не достигли согласия
Гутерриш разочарован, что участники конференции ДНЯО не достигли согласия

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной Ассамблее ООН. Планировалось, что неделя высокого уровня пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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