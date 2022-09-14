Генсек ООН призвал Россию и Украину обменять всех пленных
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обменять всех пленённых в результате конфликта на Украине бойцов. Инициативу он озвучил на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи международной организации.
"Я считаю, что пленные должны быть обменяны, я выступаю за обмен всех пленных", — подчеркнул он.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной Ассамблее ООН. Планировалось, что неделя высокого уровня пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.
ТАСС / Сергей Бобылев