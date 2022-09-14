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14 сентября, 16:51

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара ВСУ по Херсону

Вооружённые силы Украины вечером в среду нанесли удар по одному из микрорайонов Херсона. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Жертвами стали четыре человека — двое взрослых и двое детей.

Удар был нанесён по проезжей части, в соседних домах выбило окна. Другие подробности выясняются.

Ректора Херсонского университета попытались взорвать в подъезде её дома

Ректора Херсонского университета попытались взорвать в подъезде её дома

На днях в небе над Херсоном прогремело более десяти мощных взрывов, но в тот раз шум возник из-за работы систем ПВО.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Марина Калегина

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