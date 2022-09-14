Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара ВСУ по Херсону

Вооружённые силы Украины вечером в среду нанесли удар по одному из микрорайонов Херсона. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Жертвами стали четыре человека — двое взрослых и двое детей.

Удар был нанесён по проезжей части, в соседних домах выбило окна. Другие подробности выясняются.