ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 16:51
4267

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара ВСУ по Херсону

Вооружённые силы Украины вечером в среду нанесли удар по одному из микрорайонов Херсона. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Жертвами стали четыре человека — двое взрослых и двое детей.

Удар был нанесён по проезжей части, в соседних домах выбило окна. Другие подробности выясняются.

Ректора Херсонского университета попытались взорвать в подъезде её дома
Ректора Херсонского университета попытались взорвать в подъезде её дома

На днях в небе над Херсоном прогремело более десяти мощных взрывов, но в тот раз шум возник из-за работы систем ПВО.

BannerImage

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar