Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара ВСУ по Херсону
Вооружённые силы Украины вечером в среду нанесли удар по одному из микрорайонов Херсона. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Жертвами стали четыре человека — двое взрослых и двое детей.
Удар был нанесён по проезжей части, в соседних домах выбило окна. Другие подробности выясняются.
На днях в небе над Херсоном прогремело более десяти мощных взрывов, но в тот раз шум возник из-за работы систем ПВО.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka