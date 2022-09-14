В России утвердили новый порядок заключения соглашений о защите инвестиций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил постановление, касающееся возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Как напоминает пресс-служба кабмина, механизм предлагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности.

"Новый порядок разработан после изменения закона о СЗПК... Бизнес получил возможность учитывать заёмные средства в общем объёме капиталовложений", — сказано в сообщении правительства.

Благодаря налоговому мониторингу ФНС получит прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, при этом отпадёт необходимость в камеральных проверках. Такая мера облегчит возмещение затрат на инфраструктурное строительство. Регионы получили право готовить заключения на инвестиционные проекты с учётом их воздействия на региональную экономику. В документе также уточняются условия и состав стабилизационных оговорок, фиксирующих уровень налогов и гарантирующих инвесторам законодательную стабильность.

Если инвестор по независящим от него причинам не может выполнить обязательства, срок стабилизации можно продлить. Поправки были разработаны на основе ранее заключённых 36 соглашений на сумму вложений — 1,28 трлн рублей. Также на данный момент ФНС ведёт работу над информационной системой "Капиталовложения". Уже готова первая очередь, позволяющая заключать СЗПК в электронной форме.