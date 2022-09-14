Путин и Гутерриш обсудили продление зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным имеющиеся препоны для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Также речь велась о возможном продлении стамбульских пакетных договорённостей по вывозу украинского зерна из черноморских портов.

"Последний раз я говорил с президентом Владимиром Путиным сегодня утром. Мы имели возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу и её возможное продление и расширение", — сказал Гутерриш на пресс-конференции.

Пресс-служба Кремля подтвердила обсуждение сторонами данного вопроса. Там уточнили, что Путин и Гутерриш уделили основное внимание ходу реализации зерновой сделки и экспорту российского продовольствия и удобрений. И президент РФ, и генсек ООН отметили важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.