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14 сентября, 17:33

Путин и Гутерриш обсудили продление зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш сообщил, что обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным имеющиеся препоны для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Также речь велась о возможном продлении стамбульских пакетных договорённостей по вывозу украинского зерна из черноморских портов.

"Последний раз я говорил с президентом Владимиром Путиным сегодня утром. Мы имели возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу и её возможное продление и расширение", — сказал Гутерриш на пресс-конференции.

Пресс-служба Кремля подтвердила обсуждение сторонами данного вопроса. Там уточнили, что Путин и Гутерриш уделили основное внимание ходу реализации зерновой сделки и экспорту российского продовольствия и удобрений. И президент РФ, и генсек ООН отметили важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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А ранее Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По его словам, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с российским коллегой и тоже назвал проблемой тот факт, что украинское зерно поставляется не в страны Африки, как это изначально предполагалось.

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ТАСС / W.K. Yousafzai

Анатолий Симоненко

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